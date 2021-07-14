У незаконному видобуванні граніту на ₴450 млн. підозрюється керівник кам’яного кар’єру на Запоріжжі (фото)

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру керівнику одного з кам’яних кар’єрів за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 КК України).

За даними слідства, директор підприємства за відсутності відповідних дозвільних документів упродовж вересня-грудня 2018 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення трьох масових вибухів на Правобережній ділянці Мокрянського родовища. Таким чином незаконно видобуто понад 85 тис т корисних копалин загальнодержавного значення вартістю понад 450 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора