Мешканця Київщини підозрюють у вбивстві приятеля

Іванківо-Чорнобильським відділом Броварської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства ( ч.1 ст.115 КК України ).

За даними слідства, 10 січня цього року 31-річний чоловік завітав в гості до приятеля. Хильнувши зайвого, товариші по чарці почали

сваритися. Конфлікт швидко переріс у бійку, в ході якої, молодик схопив сокиру та почав наносити удари по голові власнику оселі Отримані травми виявились несумісними з життям.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання

затриманому запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури