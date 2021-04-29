Мешканця Київщини затримали на збуті зброї

За процесуального керівництва Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом зберігання та збуту вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

У березні цього року правоохоронці дізнались, що 35-річний житель м.Сквира займається незаконним збутом вибухівки на території району, а квітні провели оперативну закупку ручної бойової гранати РГД-5.

Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. З`ясовується походження вилученої зброї.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури