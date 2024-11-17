Мешканця Києва судили за підготовку відеороликів «Антимобілізаційного руху»

Соломʼянський районний суд міста Києва визнав громадянина винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 листопада.

Не пізніше серпня 2022 року обвинувачений у змові з іншими трьома особами почали готувати фото і відеоматеріали для чоловіків мобізаційного віку, які розміщувалися у соцмережах «TikTok», «Telegram», «Instagram» та на відеохостингу «YouTube».

Обвинувачений редагував відео, записані учасниками т. зв. «Антимобілізаційного руху», які викладали на YouTube-каналі «СВОБОДА в заКОНе».

За висновком лінгвістичної експертизи, у цих відеозаписах містяться публічні заклики, адресовані українським чоловікам, до вчинення спротиву, у тому числі силового або збройного, військовим і правоохоронним органам, зокрема Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, поліції та СБУ, під час проведення ними мобілізаційних заходів, а також до відмови від участі у мобілізації. Також на відео лунали висловлювання, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів, ТЦК, поліції, Служби безпеки України, військовослужбовців ЗСУ та чинного військово-політичного керівництва країни.

До суду надійшла угода про визнання винуватості стосовно одного з учасників «Антимобілізаційного руху».

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.

Про обвинуваченого відомо, що він має вищу освіту, одружений, утримує двох неповнолітніх дітей, офіційно не працює.