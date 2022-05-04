Мешканця Лозової підозрюють у вбивстві племінника

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру раніше судимому 49-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 травня 2022 року у м. Лозова чоловік перебував у себе вдома разом зі своїм племінником.

У чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Господар будинку схопив ніж та наніс племіннику один удар в грудну клітину, від чого той помер на місці.

Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура