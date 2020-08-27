Мешканця Луганщини судитимуть за наругу над Державним Прапором України 

Прокурорами Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області направлено до суду обвинувальний акт за фактом наруги над Державним Прапором України ( ч. 1 ст. 338 КК України).

За даними слідства, 30 липня 2020 року 25-річний мешканець с. Можняківка Новопсковського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поблизу місцевого магазину зняв Державний Прапор з флагштока та публічно його спалив.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснювалося слідчими Новопсковського відділу Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За протиправні дії чоловіку покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Пресслужба прокуратури Луганської області