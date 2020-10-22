Мешканця Луганщини засуджено до 3 років 7 місяців позбавлення волі за крадіжку та надання хабаря при перетині держкордону

За публічного обвинувачення прокурорів Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури ухвалено вирок, яким місцевого мешканця засуджено до 3 років 7 місяців позбавлення волі за фактом крадіжки та надання неправомірної вигоди правоохоронцю (ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 369 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у вересні 2020 року раніше судимий чоловік вчинив крадіжку з приватного автомобіля місцевого мешканця, заволодівши грошовими коштами.

Усвідомивши невідворотність покарання, чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон України та з метою уникнення адміністративної відповідальності запропонував та надав інспектору відділу прикордонної служби «Марківка» неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. гривень.

Протиправні дії чоловіка було викрито правоохоронцями та задокументовано.

Свою вину у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень громадянин визнав у повному обсязі. Марківський районний суд Луганської області врахував надані докази та підтримав позицію сторони обвинувачення.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів з дня проголошення вироку.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури