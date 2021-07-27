Мешканця Миколаївщини судитимуть за домашнє насильство над своєю матір’ю

Первомайською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 36- річного жителя Первомайська за фактом домашнього насильства над своєю матір’ю (ст. 126-1 КК України).

За даними слідства, 12 липня 2021 року чоловік вчинив психологічне насильство стосовно своєї 69-річної матері, яке полягало у словесних образах, грубій образливій нецензурній лайці, що призводило до психологічних страждань та погіршення якості життя жінки.

Крім того, Первомайським міськрайонним судом кривдника тричі визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1, ч. 2 ст. 173-2 КУпАП, однак, пропри це, він продовжував вчиняти свої протиправні дії.

За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до 2 років.

Довідково: у Миколаївській обласній прокуратурі працює цілодобова «гаряча лінія», на яку можна звертатися з питань звернень та повідомлень від осіб, які постраждали від домашнього насильства або про загрозу вчинення такого насильства, або якщо вам стало відомо про такі випадки.

Ви можете телефонувати цілодобово за телефоном 06751998454 або повідомляти про такі випадки на електронну адресу chergoviy@myk.gp.gov.ua.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури