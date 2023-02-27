Мешканця Мукачівщини, підозрюваного у вбивстві батька, взяли під варту без права на заставу

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури жителю с. Ключарки повідомлено про підозру в умисному вбивстві батька (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Встановлено, що подія трапилася наприкінці листопада минулого року. За даними слідства, у батька з сином виникла сварка, в ході якої останній спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Смерть чоловіка настала від одержаних множинних переломів і важкої черепно-мозкової травми.

Приховане тіло загиблого вдалося виявити лише минулого тижня на території його дворогосподарства.

У кримінальному провадженні триває слідство, його здійснює Мукачівське райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури