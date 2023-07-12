Мешканця Миколаївщини засуджено до 7 років ув’язнення за вбивство знайомого

За активної позиції прокурора Первомайської окружної прокуратури 36-річного мешканця Первомайського району засуджено за вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

У судовому засіданні доведено, що 20 грудня 2022 року, близько 03.00 год, в одному з будинків Первомайського району, під час спільного розпиття алкогольних напоїв, між зловмисником на 33-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої засуджений більше ніж 11 разів вдарив його ножем в область голови та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Завдяки послідовній позиції сторони обвинувачення та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі.

Суд визнав чоловіка винним в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 7 років.

Вирок не набрав законної сили.

Засуджений перебуває під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура