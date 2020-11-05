Мешканця столиці затримали при спробі підкупити поліцейського

За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 повідомлено про підозру 40-річному мешканцю столиці за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу (ч. 3 ст. 369 КК України).

Установлено, що до старшого слідчого одного з районних управлінь поліції Києва звернувся раніше невідомий йому чоловік та запропонував грошову винагороду у сумі 300 доларів США за сприяння у поверненні автомобіля Мерседес-Бенц, вилученого у вказаного громадянина працівниками цього ж управління поліції.

При наступній зустрічі з поліцейським чоловік збільшив свою пропозицію до 500 доларів США.

4 листопада 2020 року у ході контролю за вчиненням злочину особу, яка пропонувала хабар слідчому, затримали «на гарячому» під час передачі частини неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура