Запорізькі поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві, які переховувалися в іншій області

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Слідчим Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого п. 12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 2 жовтня до Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки 1990 року народження про те, що її співмешканець 1971 року народження не повернувся додому і його місце знаходження невідоме. Через декілька днів тіло зниклого безвісті чоловіка було знайдено у лісосмузі, неподалік від місця проживання. Відповідно до висновку судово-медичного експерта смерть потерпілого настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

В ході подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що до вбивства причетні двоє мешканців Бердянського району 1988 та 1989 років народження. В результаті проведеного комплексу оперативно-пошукових та слідчих дій працівники поліції вийшли на слід зловмисників.

11 листопада співробітники кримінальної поліції Бердянського відділу спільно зі слідчими та за підтримки спецпризначенців Управління “КОРД” ГУНП в Сумській області, затримали фігурантів на території Недригайлівського району Сумської області.

Слідчим Бердянського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затриманим повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Крім того, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу — тримання під вартою.

Санкцією інкримінованої фігурантам статті, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області