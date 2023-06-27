У незаконному вивезенні з України понад 40 ухилянтів підозрюють п’ятьох учасників ОЗГ

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури п’ятьом особам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що схему втечі з країни у листопаді минулого року організував 30-річний житель Рівненського району, засуджений у травні 2022 року за вчинення аналогічного злочину до 3,5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

До своєї діяльності він долучив ще 4 своїх знайомих з Рівненщини, Волині та Львівщини. Чоловік, через фіктивного підприємця-перевізника, вносив відомості щодо ухилянтів до ІС «Шлях» під виглядом водіїв цього підприємства.

Виконавці-співучасники займались пошуком військовозобов’язаних клієнтів, оформленням фіктивних договорів працевлаштування для них та підбором підставних осіб у якості пасажирів. Підозрювані проводили з ухилянтами інструктажі під час виїзду, переправляли їх через державний кордон, а пізніше завозили на територію України транспортні засоби, на яких виїхали «водії».

Наразі слідством вже встановлені особи 41 військовозобов’язаного, які сплатили за послуги близько 2,5 млн грн, виїхали з країни через фірми фігурантів, але назад не повернулись. Перевіряється також причетність підозрюваних до нелегального виїзду інших чоловіків призовного віку.

Злочинну діяльність групи припинили у травні цього року. Тоді, в ході обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну діяльність, в тому числі юридичних осіб, які надавали послуги з міжнародних перевезень, печатки, чорнові записи, бухгалтерські документи, понад 800 тис. грн у різній валюті, а також 5 транспортних засобів, на яких і виїжджали «водії».

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури