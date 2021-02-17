Судитимуть банду, яка на півмільйона гривень пограбувала «валютчиків» з Тернопільщини

Зловмисники тривалий час орендували житло у Тернополі та слідкували за своїми майбутніми жертвами.

Як виявилось, пограбували «валютчиків» на суму 545 тисяч гривень у 2020 році громадяни Азербайджану.

«Вивчивши маршрут пересування жертв, зловмисники підстерігали їх поблизу житла та відбирали значні суми грошей. Всього було 3 напади. Йдеться про суми у понад 81, 390 і 74 тисяч гривень», — зазначили у прессслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Стосовно 3 учасників організованої злочинної групи Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України. // Тернополяни