Продаж електросамоката завершився для тернополянина втратою понад 15 000 гривень

У шахрайську пастку потрапив 40-річний житель обласного центру. Чоловік хотів продати самокат, а натомість у нього з банківської картки викрали гроші.

Як встановили правоохоронці, потерпілий на одному із сайтів розмістив оголошення про продаж електросамоката. Йому зателефонував покупець. Незнайомець захотів придбати товар та попросив тернополянина відправити йому двоколісник через службу доставки сайту. Лиходій скинув посилання, яке необхідно було заповнити. Продавець перейшов на сайт та ввів там дані банківської картки. Як наслідок, з його рахунку викрали понад 15 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статі 190 ККУ — шахрайство. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області бути обережними при купівлі та продажі товарів через мережу. Відправляйте товар лише після його оплати. Якщо є можливість, зустрічайтеся з покупцем особисто. Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки – це конфеденційна інформація. Якщо торгуєте чи продаєте в Інтернеті, оформіть спеціальну картку для розрахунків. Не тримайте на ній великих сум та встановіть обмеження на зняття коштів.

У випадку, якщо ви потерпіли від шахрайства, не зволікайте телефонуйте на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області