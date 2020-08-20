Мешканця Сумщини судитимуть за ухилення від сплати ₴8,4 млн. податків

Прокуратура Сумської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Сумського району за фактом ухилення від сплати податків та підроблення документів (ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, обвинувачений протягом 2018 року реалізував 13 самостійно збудованих ним будинків у Сумському районі. При цьому, оформлюючи угоди купівлі-продажу об’єктів нерухомості, він надав приватним нотаріусам підроблені звіти про оцінку будинків.

У цих звітах зазначалася вартість, яка була у 20-25 разів нижче, ніж фактична ціна продажу. Цим чоловік занизив об’єкт оподаткування, що надало йому можливість ухилитися від сплати податків на загальну суму 8,4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління ДФС у Сумській області.

Пресслужба прокуратури Сумської області