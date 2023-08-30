Мешканця Тячівщини судитимуть за умисне вбивство сина

За процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури завершено розслідування умисного вбивства, що трапилося в с. Біла Церква 6 квітня цього року. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 КК України скеровано на розгляд суду.

Слідством встановлено, що того дня між місцевими жителями – батьком і сином – трапилася сварка на ґрунті тривалих неприязних відносин. Батько наніс 47-річному сину більше десятка ударів ножем по тілу. Від одержаних травм останній помер на місці події.

Після інциденту чоловіка взяли під варту без права на заставу, там він перебуває і зараз. У скоєному розкаявся та свою вину у ході слідства не заперечував. Обвинувальний акт перебуває на розгляді в Рахівському районному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури