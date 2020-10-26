Миколаївські патрульні попередили «сусідський» підпал житлового будинку
На лінію 102 надійшло повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Московській нетверезий сусід, з каністрою в руках, погрожує підпалити будинок.
На місце негайно вирушили патрульні.
У вказаному будинку, на сходах, поліцейські помітили плями рідини та сильний запах бензину. Чоловік, який погрожував сусідам, зачинився у своїй квартирі та відмовлявся відкривати двері.
Тож охоронці правопорядку приймають рішення потрапити у помешкання через вікно за допомогою драбини. Господаря квартири патрульні виявили на ліжку з ознаками сильного алкогольного сп’яніння, а поруч стояла каністра з бензином.
Також патрульні помітили свіжі плями рідини по всій квартирі з характерним запахом бензину.
Зі слів затриманого, з мешканцями будинку в нього був конфлікт.
Громадянина патрульні передали слідчим. // Вартові еспресоTweet