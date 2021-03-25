Миколаївські поліцейські затримали наркоугруповання, яке торгувало метадоном

За місяць зловмисники збували до 10 000 доз, а їхній заробіток сягав півмільйона гривень. До складу злочинної групи входили шестеро осіб віком від 31-го до 52-ох років. Організували наркобізнес дві жінки з Южноукраїнська, а метадон їм на замовлення постачав одесит. У результаті ряду обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, грошові кошти та інші речові докази.

Наркозбувачів затримали 23 березня під час спецоперації, яка проводилась за силової підтримки спецпідрозділу КОРД і роти поліції особливого призначення, слідчими Слідчого управління (детективами), оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ та співробітниками Управління карного розшуку із залученням кінологів зі службовими собаками, криміналістів та під процесуальним керівництвом прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організували наркобізнес дві жінки 43-ох та 45-ти років. На території м. Южноукраїнськ та у Первомайському районі вони налагодили торгівлю метадоном. Дилерки контролювали діяльність членів групи та розподіл грошових коштів, а чоловіки, які на них працювали, здійснювали охорону і контроль за особами, залученими до роздрібного збуту наркотичних засобів. На замовлення організаторок наркотики їм постачав 52-річний житель Одеси. Відомо, що за місяць угруповання могло збути до 10 000 доз, а кількість їхніх клієнтів перевищувала 100 осіб.

Одночасно правоохоронці провели 10 обшуків за місцями мешкання фігурантів де вилучили декілька літрів метадону, а також мобільні телефони, банківські і скреч-карти, стартові пакети різних мобільних операторів, якими користувались наркозбувачі під час незаконної діяльності, чорнові записи з розподілом доходів між учас групи та клієнтською базою, грошові кошти та інші речові докази.

Четверо зловмисників, у тому числі одна з лідерок, були затримані в порядку ст. 208 КПК України. Затриманим за процесуальної підтримки прокуратури вже повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України) та найближчим часом обиратиметься запобіжний захід. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стосовно інших осіб, причетних до збуту метадона, тривають процесуальні дії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області