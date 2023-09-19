Росія виправдовує війну, посилаючись на «жахливу брехню», – представник України в Гаазі

Росія виправдовує війну проти України, посилаючись на “жахливу брехню”, заявляючи, що вторгнення країни-агресора нібито мало зупинити геноцид.

Про це заявив суддям представник України Антон Кориневич під час засідання Міжнародного суду ООН в Гаазі у позові України проти Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

“Міжнародне співтовариство прийняло Конвенцію про геноцид, щоб захищати. Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати”, – заявив Кориневич.

Він закликав Міжнародний суд ООН прийняти рішення про те, що він має юрисдикцію для повного розгляду справи, і врешті-решт постановити, що Росія повинна виплатити репарації за вторгнення під фальшивим приводом.

“Чи може держава використовувати неправдиві звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх домівок? Коли так цинічно зловживають Конвенцією про геноцид, чи є суд безсилим? Відповідь на ці питання має бути “ні”, – сказав представник України.

Позов України проти РФ

Нагадаємо, 18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Україна намагається довести, що Росія порушила Конвенцію 1948 року, оскільки Кремль виправдовує своє вторгнення тим, що нібито запобігає “геноциду” росіян з боку Києва.

Додамо, що Конвенція визначає геноцид як злочини, вчинені “з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку”.

Нагадаємо, що в червні більшість суддів Міжнародного суду ООН підтримали рішення щодо долучення 32 країн до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.