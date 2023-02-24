У Києві повідомили про підозру сімейному дебоширу, який систематично ображав сестру

Між потерпілою та порушником протягом довгого часу тривали конфлікти, під час яких брат словесно ображав та штовхав 41-річну жінку. Тепер кривднику загрожує до двох років тюремного ув’язнення.

До столичної поліції неодноразово надходили звернення від заявниці щодо вчинення відносно неї домашнього насильства 45-річним братом, із яким вони мешкали у одній квартирі. Жінка скаржилась, що брат постійно її ображав, принижував, штовхав та погрожував фізичною розправою. Поліцейські Голосіївського управління поліції негайно реагували на усі виклики та притягували кривдника до адміністративної відповідальності за протиправні дії, однак чоловік продовжував свої неправомірні дії.

За результатами судово-психіатричної експертизи, дії сімейного кривдника для потерпілої були психотравмуючими. Внаслідок тривалих сімейних конфліктів у неї спостерігалось накопичення негативних переживань, страху за своє здоров’я, що в результаті призвело до погіршення якості життя.

На підставі всіх зібраних матеріалів слідчі Голосіївського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство та за процесуального керівництва територіальної окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Тепер 45 -річному фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадуємо, що у столиці чергують мобільні групи, які оперативно реагують на факти домашнього насильства. Тож, поліцейські звертаються до киян не замовчувати такі факти та вчасно звертатися за допомогою.

Відділ комунікації поліції Києва