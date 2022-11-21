Мінагро попереджає фермерів про нову шахрайську схему під приводом «грантової програми»

Мінагрополітики попередило про появу нової схеми, через яку шахраї під приводом “грантової програми” намагаються виманити в аграріїв їхні кошти.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

“Суть схеми така: аграріям пропонують заповнити заявку на отримання допомоги та покупку техніки. Проэкт позиціонується під патронатом Світового банку.

Фермерам повідомляється, що, за умовами програми, вони повинні підрахувати орієнтовну вартість необхідної їм техніки, сплатити певний внесок, після якого їм на рахунок надійде повна оплата від Світового банку”, – пояснили в Мінагро.

Номер, з якого зафіксовано дзвінки: 0501072669. Фіктивна електронна пошта – [email protected] (перелік не вичерпний).

У Мінагрополітики наголошують, що жодних листів із пропозицією взяти участь у тій чи іншій програмі не надсилають, як і не роблять жодних дзвінків.

“Участь у всіх програмах державної та міжнародної підтримки для аграріїв на сьогодні можлива виключно через Державний аграрний реєстр (ДАР: dar.gov.ua) або через “Дію” (diia.gov.ua) для грантових програм на розвиток садівництва і теплиць”, – пояснили в міністерстві.

У відомстві нагадали, що офіційно наразі діють такі програми:

Проєкт урядової програми “єРобота” щодо розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства. Програма з надання фермерам допоміжної техніки для завантаження та розвантаження рукавів (реалізує Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН — ФАО). Найближчим часом буде оголошено про прийом заявок через Державний аграрний реєстр.

Покрокова інструкція з реєстрації та користування платформою ДАР – за посиланням. // Економічна правда