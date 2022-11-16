Поліцейські перекрили наркотрафік до слідчого ізолятора Івано-Франківська

Організатору – так званому «кримінальному авторитетові» – та учасникам злочинної групи повідомлено підозру. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-франківській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили утриманців слідчого ізолятора, які під контролем так званого «кримінального авторитета» займаються наркотрафіком до спецустанови.

Організував діяльність раніше судимий 37-річний чоловік та залучив кількох спільників, частина з яких перебуває на волі. Так званий «кримінальний авторитет» особисто контролював усі процеси, «логістику» постачання наркотиків та розподіляв заборонені речовини серед ув’язнених. Заборонені речовини під виглядом побутових товарів, засобів гігієни та продуктів харчування потрапляли до СІЗО через «посилки». Також встановлено факт схиляння до вживання одного з підслідних вживання наркотиків задля зміни свідчень під час допитів. Ці завдання виконували утриманці ізолятора, на яких організатор мав вплив.

14 та 15 листопада поліцейські за силової підтримки КОРД та роти поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки у камерах СІЗО та за адресами проживання учасників злочинної групи, які перебувають на волі. В результаті проведених заходів вилучили мобільні телефони, «чорнові» записи та наркотики.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Крім того, організаторові оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу в установі виконання покарань) Кримінального кодексу України. Чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Після проведення процесуальних заходів буде вирішуватися питання щодо повідомлення підозри іншим учасника угруповання, а також додаткові кваліфікації дій підозрюваних.

Заходи з викриття протиправної діяльності групи осіб проводилися спільно з оперативним відділом ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань №12» (СІЗО) та обласним управлінням СБУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України