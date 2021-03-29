Россиянин после профилактической беседы в полиции… убил жену

Если будет установлена вина сотрудников полиции, то их уволят из органов внутренних дел

В Бердске Новосибирской области мужчина расправился со своей женой. Это произошло, когда она вернулся из полицейского участка, в котором сотрудники провели с ним профилактическую беседу.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что теперь в отношении сотрудников, отпустивших подозреваемого, начата служебная проверка.

История началась с того, что полицейские выезжали 29 марта на сообщение о семейном конфликте в пригороде Новосибирска. Произошла ссора между 39-летним мужчиной и его 29-летней супругой.

В итоге жителя Бердска доставили из его квартиры в городской отдел полиции. Оттуда он был отпущен после профилактической беседы. Однако позднее он сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Когда полицейские вновь прибыли в квартиру, то обнаружили тело женщины. Ее зарезали. Также в жилище нашли раненого 60-летнего отца мужчины. На его лице была резаная рана. Его госпитализировали.

Известно, что подозреваемый был нетрезв. Его доставили в Бердский отдел полиции.

Если будет установлена вина сотрудников полиции, то их уволят из органов внутренних дел. Также они понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. // МК