Россиянин после профилактической беседы в полиции… убил жену
Если будет установлена вина сотрудников полиции, то их уволят из органов внутренних дел
В Бердске Новосибирской области мужчина расправился со своей женой. Это произошло, когда она вернулся из полицейского участка, в котором сотрудники провели с ним профилактическую беседу.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что теперь в отношении сотрудников, отпустивших подозреваемого, начата служебная проверка.
История началась с того, что полицейские выезжали 29 марта на сообщение о семейном конфликте в пригороде Новосибирска. Произошла ссора между 39-летним мужчиной и его 29-летней супругой.
В итоге жителя Бердска доставили из его квартиры в городской отдел полиции. Оттуда он был отпущен после профилактической беседы. Однако позднее он сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.
Когда полицейские вновь прибыли в квартиру, то обнаружили тело женщины. Ее зарезали. Также в жилище нашли раненого 60-летнего отца мужчины. На его лице была резаная рана. Его госпитализировали.
Известно, что подозреваемый был нетрезв. Его доставили в Бердский отдел полиции.
Если будет установлена вина сотрудников полиции, то их уволят из органов внутренних дел. Также они понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. // МК