Судитимуть жителя Сумщини, який побив малолітню дитину
Відділом дізнання Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Липоводолинського відділення Роменської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 18-річного юнака, який побив 4-річного сусідського хлопця.
Під час досудового розслідування співробітники Роменського районного відділу поліції встановили, що в липні поточного року 18-річний житель одного із сіл району наніс декілька ударів палицею по тілу 4-річного хлопця.
А причиною цьому стало те, що малолітній граючись за двором випадково влучив горіхом по сусіду. На що останній образився і вдався до насилля.
Наразі поліцейські завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень дитині та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер нападник, згідно ч. 1 ст. 125 “Умисне легке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України, постане перед судом.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet