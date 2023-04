Гетманцев приховував бізнес в Криму та працював на друга Януковича – розслідування Bihus.Info

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обслуговував компанії друга експрезидента-втікача Януковича Демішкана, приховував статки у Франції та родинний бізнес в окупованому Криму після 2014 року.

Про це розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Володимир Демішкан – приятель експрезидента-втікача Віктора Януковича – декілька разів очолював Укравтодор (у ті часи це був один з осередків корупційного “попилу” бюджетних грошей). Родина Демішкана конвертувала його гучну посаду у свій приватний бізнес.

Коли Демішкан у 2010 році очолив Укравтодор, особливі бонуси отримали двіі компанії: “Дор-строй” та “Юнікобуд”. Сталося “диво”, і їм вдалося разом “натендерити” 1,5 мільярда гривень. Іноді контракти просто дарували. Єдиною підставою для таких “сюрпризів” було доручення Януковича.

Варто зауважити, що мати Гетманцева – засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG. Долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019 році, Гетманцев задекларував маму. А з нею – бізнес, нерухомість, автомобілі.

Цікаво, що TPG є у декларації. Водночас кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD. Та своєю чергу безпосередньо належить матері Гетманцева. Dunkley marketing LTD у декларації “забули”. Однак ця компанія зробила значний внесок у сімейний бізнес. Ще у 2012 – 2013 роках Dunkley marketing LTD отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору. Офшор – глухий, тому звідки взялися гроші, невідомо. Упродовж певного часу ця сума розійшлася. Близько мільйона євро Dunkley marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої. Дороги цих грошей ведуть у мальовниче французьке містечко на кордоні зі Швейцарією.

У Jurimex ще з кінця 2000-х клієнтом був солідний кримський клієнт – готельний комплекс “Ріпаріо” (за радянських часів – ПАТ “Прибережний”), розташований під Ялтою. Його власником став такий собі суддівсько-прокурорський клан. Спершу “Ріпаріо” оформлюють на родичів, а згодом – на британську компанію. Її сліди ведуть на Кіпр – до компанії, яку використовували, аби приховати сімейний бізнес Демішкана. Окрім того, пакет акцій отримала Ірина Мельніченко – співвласниця “Ріпаріо” та партнерка Гетманцева. Гетманцев підтверджує, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим “фасадом” яких була Мельніченко.

До 2014 року компанія Jurimex надавала їм цілий спектр послуг. Восени 2014 року – після окупації Криму – Мельніченко летить до Москви. Тоді у російському реєстрі виникли клони українських компаній, на які була заведена нерухомість та грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою. Фактично бізнес визнав юрисдикцію Росії та почав платити податки країні-терористці. Податки Мельніченко також йдуть у бюджет Росії. Окрім того, дві компанії, на яких “висять” два будинки та нежитлові приміщення, також починають сплачувати податки окупантам. Міноритарну долю у цих компаніях мав Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Однак юридичний супровід “Прибережного” ще у 2022 продовжував вести Дмитро Махаринський – очільник представництво Jurimex у Криму до 2014 року.

Окрім того, Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої. Мовиться про її орендний бізнес. Мати Гетманцева має приміщення у Сімферополі.

Сам Гетманцев заявив, що приміщення наразі втрачене. Воно повернеться після деокупації Криму. Водночас компанія має свою фірму-клона. Вона зареєстрована у тому ж приміщенні. Директор – Махаринський. До 2016 року клон висів на компанії Dunkley marketing LTD – кіпрському “гаманці” зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева.

Гетманцев заявив, що компанія Jurimex справді намагалася співпрацювати з Укравтодором. Водночас проєктів, необхідних, аби сформувати потрібне портфоліо, не було. Тому деякі проєкти взагалі робили без чітких зобов’язань з оплати.

Як повідомлялося, проголосована у Верховній Раді поправка щодо повернення надбавок військовим не гарантує проведення виплати. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев заявив, що для цього потрібно ще знайти гроші. // “Прямий”