«Мінером» Розсошенської гімназії виявився 6-річний (!) учень

Працівниками Полтавського районного управління поліції встановлено особу, яка повідомила по телефону про замінування Розсошенської гімназії.

Максим Євграфов, начальник відділу №2 Полтавського районного управління поліції, повідомив:

«Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії. На одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

На часі фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського

районного управління поліції)