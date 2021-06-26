Міжнародна шахрайська схема – повідомлено про підозру ще одній учасниці злочинної організації

За процесуального керівництва прокурорів Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора в рамках розслідування кримінального провадження за фактом створення міжнародної шахрайської схеми із заволодіння чужим майном та легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, заочно повідомлено про підозру ще одній учасниці злочинної організації, яка наразі переховується від органу досудового розслідування (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 209 КК України). За місцем її реєстрації правоохоронці вилучили рухоме майно, придбане за кошти, одержані злочинним шляхом та легалізовані в Україні.

За даними слідства, організована група громадян України та інших країн протягом 2017-2020 років реалізувала шахрайську схему заволодіння коштами фізичних осіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені вебресурси, які нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс сайтів угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

При подачі заявок на виведення прибутку у готівку до вкладників телефонували працівники шахрайських колл-центрів як представники торгівельних платформ та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами шахрайської схеми.

Задокументована сума збитків від шахрайської схеми склала 9 млн євро. Більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн.

В рамках розслідування кримінального провадження також перевіряється причетність працівників підприємства, яке займалося створенням, адмініструванням та обслуговуванням на території міста Києва Інтернет-сайтів та комп’ютерних програм, що використовувалися для вчинення шахрайства. Правоохоронцями проведено ряд обшуків у Києві та Київської області за місцем їх проживання, в ході яких виявлено та вилучено комп’ютерну техніку.

Нагадаємо, в грудні 2020 року та в березні 2021 року в рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків, двом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З метою відшкодування збитків, судом за клопотаннями сторони обвинувачення накладено арешти на нерухоме та рухоме майно підозрюваних, в тому числі й на те, що зареєстроване на їх родичів, а також вилучено 11 транспортних засобів «преміум» та «еліт» класу, зокрема Lamborghini, Rolls-Roys, Mercedes-Maybach, Audi та ін.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Офіс Генпрокурора