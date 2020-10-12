Военного начальника задержали на взятке за содействие ввозу сигарет с оккупированных территорий

Схему перемещения табачных изделий с оккупированной территории организовали жители города Авдеевка.

а Донеччине правоохранители разоблачили жителей города Авдеевка, которые путем систематической дачи взяток военным должностным лицам Вооруженных Сил Украины наладили схему перемещения табачных изделий с оккупированной территории, подконтрольной боевикам «ДНР».

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Задокументировано перемещение подакцизных товаров в виде сигарет в количестве 5 тыс. пачек с неподконтрольной Украине территории и передача за беспрепятственное их перемещение неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривень командиру одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, после чего преступная деятельность указанных граждан прекращена, и они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет неправомерной выгоды и подакцизный товар изъяты», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех причастных к его совершению лиц, готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. // LB.ua