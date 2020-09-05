Под Днепром семейная пара воровали деньги с чужих дисконтных карт

В Днепропетровской области киберполиция задержала семейную пару, которая незаконно списывала деньги с карт лояльности сети супермаркетов.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Киберполиции Украины.

Фигуранты изготавливали дубликаты карт, после чего расплачивались за товары, используя бонусные деньги других клиентов. Убытки, нанесенные торговой сети, составили более 100 тысяч гривен. Также пара нашла «лазейку» в программном обеспечении системы. В приложении управления карточками злоумышленники восстанавливали бонусный баланс.

Киберполиция установила, что к правонарушению причастны двое жителей города Новомосковск 27-ми и 33-х лет.

По месту жительства фигурантов полицейские провели обыск. Там они обнаружили мобильные телефоны, ноутбук, поддельные дисконтные карты.

Открыто уголовное производство.