Мобілізація в Україні: чи можуть «вручити» повістку телефоном

В умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов’язок захищати територіальну цілісність України — у пріоритеті.

В Україні триває загальнонаціональна мобілізація, продовжена до кінця серпня 2022 року. Тож юристи відповідають на запитання щодо призову, які хвилюють українців.

Цього разу в Асоціації правників України пояснили, чи можливе «вручення» повістки телефоном.

Згідно з чинним законодавством, отримати повістку особа має особисто, під підпис. Тож призов або запрошення до військкомату телефоном не може вважатися належним повідомленням. Але не в умовах воєнного часу.

Як відомо, під час воєнного стану конституційні права громадян може бути обмежено, а обов’язок захищати територіальну цілісність країни — у пріоритеті.

«Це означає, що повістки можуть вручатися на вулицях, на підприємствах, а також може надійти повідомлення про виклик телефоном. Тому в разі телефонного дзвінка з військкомату необхідно з’явитися до відповідного військкомату для отримання повістки», — йдеться у поясненні правників.

При цьому наголошується, що оскаржити такі дії практично неможливо під час воєнного стану через обмежене функціонування судової системи.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству. // УНІАН