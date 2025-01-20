Внаслідок ДТП на Львівщині загинув 8-річний хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 січня о 18.15 у селі Завадка Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій квадроцикла, 38-річний житель району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та впав у річку.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир квадроцикла, восьмирічний місцевий мешканець, помер у кареті швидкої медичної допомоги. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

ГУ Національної поліції у Львівській області