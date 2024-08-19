Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів
За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зломисники отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи
Вісім мешканців автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції, помістили під попередній арешт на 30 діб. Про це повідомляє NewsMaker.
За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зломисники отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи.Tweet