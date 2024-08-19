Молдова заарештувала організаторів схеми з перевезення українських ухилянтів

За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зломисники отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи

Вісім мешканців автономного територіального утворення Гагаузії, зокрема двох співробітників Прикордонної поліції, помістили під попередній арешт на 30 діб. Про це повідомляє NewsMaker.

Як повідомила прокуратура Молдови, щодо боротьби з організованою злочинністю, у справі фігурують 10 осіб.

За даними слідства, затримані організували схему нелегальної міграції чоловіків з України. За свої послуги зломисники отримували від €6 000 до €8 000 з однієї особи.