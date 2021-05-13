Поліція видворила з України ще одного «кримінального авторитета» з РФ

Йому заборонено в’їжджати на територію України упродовж трьох років.

Неодноразово засуджений чоловік, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі на території України та маючи підтримку з боку російських «ворів в законі», отримав статус так званого «смотрящого» за спецустановою. Після звільнення він підтримував зв’язки з представниками кримінального світу.

З метою унеможливлення встановлення та поширення «кримінальним авторитетом» — громадянином РФ — злочинного впливу було прийнято рішення про його видворення у порядку реадмісії на батьківщину.

Сьогодні, 13 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Нацполіції спільно зі співробітниками обласної поліції та державної міграційної служби видворили «авторитета», заборонивши йому в’їзд в Україну на три роки.

Нагадаємо: 29 квітня поліція примусово видворила за межі України «вора в законі» «Міндію Гальського» і «кримінального авторитета».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України