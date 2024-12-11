Понад ₴130 тис. штрафу сплатить рівнянка, яка створила 2 фіктивні фірми

Прокурор Рівненської обласної прокуратури у суді довів вину жительки обласного центру у внесенні в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Вироком Рівненського міського суду обвинувачену засуджено до 136 000 грн штрафу.

Доведено, зокрема, що 23-річна жінка у 2021-2022 роках погодилася на пропозицію стати фіктивною засновницею та директоркою двох юридичних осіб. Одна з них, нібито, займалася гуртовою торгівлею фруктами та овочами, а інша – продавала паливо.

Проте, після реєстрації товариств усі підтверджуючі документи щодо новостворених підприємств обвинувачена одразу передала спільнику і у подальшому жодної діяльності ні як засновниця, ні як очільниця не здійснювала.

Насправді ж ці фірми, фактично, створені та використовувалися для надання послуг із обготівкування грошових коштів.

Жінка свою вину визнала у повному обсязі та запевнила у щирому каятті. Каже, не знала, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури