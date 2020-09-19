На Сумщині прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом громадянина Молдови 

Учора в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону затримали громадянина Молдови, який з 2013 року перебуває у міжнародному розшуку

Під час перевірки громадянина Молдови, який прямував в Україну, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Охоронці кордону вжили всіх необхідних заходів щодо затримання особи.

За попередніми даними встановлено, що згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, громадянин значиться у міжнародному розшуку і підлягає арешту та подальшій екстрадиції до Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ст. 151 (навмисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження або іншої тяжкої шкоди здоров’ю) та ст. 287 (хуліганство) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Наразі 51-річного чоловіка, після проведення процесуальних дій, встановленим порядком передали компетентним правоохоронним органам.

ДПСУ