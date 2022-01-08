В Киеве «заминировали» все торговые центры: полиция проводит проверку

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

“Имеем сообщение о минировании всех ТРЦ в Киеве. По состоянию на сейчас идет проверка, на местах работают сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и другие профильные службы”, — сообщила Гирдвилис.

На Рождество в Киеве правоохранители проверяют сообщение о заминировании 10 торгово-развлекательных центров.

В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.