Молодика з Луганщини підозрюють у торгівлі людьми

Києво-Святошинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вербування та переміщення людей через державний кордон з метою сексуальної експлуатації та залучення в боргову кабалу, вчинене групою осіб (ч.2 ст.149 КК України).

За даними слідства, 26-річний уродженець Луганщини розміщував в інтернеті оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Зазвичай він вербував дівчат, які опинились у скрутному матеріальному становищі. Після перетину кордону молодиці, на замовлення одного з відомих європейських режисерів, потрапляли в порнобізнес, проте повернутися на батьківщину не могли через боргову кабалу.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчинені вказаних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури