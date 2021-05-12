Молодику загрожує до 5 років за бійку з поліцейським

У Києві судитимуть чоловіка за опір поліцейському. Про це повідомляє місцева поліція.

Патрульні помітили молодика, який на вулиці чіплявся до перехожих. Під час спілкування з правоохоронцями зловмисник поводив себе агресивно та вчинив бійку з поліцейським. Слідчі завершили досудове розслідування, а покарання зловмиснику обере суд.

Під час патрулювання Голосіївського району на вулиці Васильківській співробітники патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка, який чіплявся до перехожих. Правоохоронці зупинили авто та вийшли до молодика для встановлення обставин події.

За словами старшого слідчого Голосіївського управління поліції Миколи Неразіка, зловмисник не бажав спілкуватися з поліцейськими, поводив себе агресивно та зухвало:

«Чоловік намагався вчинити конфлікт, різко повернувся до патрульного та вчинив бійку. У ході затримання зловмисник вдарив правоохоронця. Для документування інциденту викликали слідчо-оперативну групу. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у лейтенанта поліції ушкодження голови. Наразі його життю нічого не загрожує, він продовжує нести службу».

Зловмисником виявився 32-річний уродженець Львівщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за смертельне побиття товариша.

«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 345 Кримінального кодексу України. Це – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», — додав капітан поліції.

Слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до районного суду. За цей вчинок чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. // Надзвичайні новини