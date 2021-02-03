Молодые парни и девицы устраивали разбойные нападения и грабежи в Одессе

Четверых членов организованной группировки будут судить за совершение разбойных нападений и грабежей в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуроры уже направили в суд обвинительный.

Установлено, что в состав группы входили двое юношей и две девушки, которые в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Нападавшие отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги на общую сумму в размере 130 000 гривен.

За это злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества. // 048.ua