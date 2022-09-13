Молодик, який мало не вбив трьох родичів, проведе 8 років за ґратами

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, яким кам’янчанина засуджено до 8 років позбавлення волі за замах на вбивство трьох родичів (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Трагедія сталась 9 січня 2020 року в приватному будинку в середмісті Кам’янця. Жертвами нападника стали рідна бабуся, тітка та її зять.

Юнак, якому на той час було лише 17 років, наніс численні удари ножем по обличчю та шиї своїх родичів.

Лише завдяки тому, що сусіди викликали медиків і поліцейських, коли почули з домогосподарства крики і звуки сутички, люди залишились живі.

Затримали кривдника того ж дня на одній із сусідніх вулиць. Увесь одяг молодика був закривавлений. У нього вилучили знаряддя злочину — розкладний ніж зі слідами крові.

Вироком суду першої інстанції його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Не погодившись з таким рішенням обвинувачений оскаржив його в апеляції.

Судом апеляційної інстанції відхилено усі доводи сторони захисту та залишено вирок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду без змін.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури