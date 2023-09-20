Морили голодом і били: ДБР затримало військових, які тиждень тримали чоловіка у ТЦК

Державне бюро розслідувань затримало заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія, які тиждень утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його “добровільно” пройти ВЛК.

Про це повідомляють пресслужба ДБР, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

ДБР повідомляє, що затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовця-водія цього відділу, які причетні до побиття чоловіка.

За попередньою інформацією, 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю.

Чоловіка утримувалиу приміщенні військкомату з 12 вересня. ДБР зазначає, що вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила лише, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

ДБР додає, що вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Обставини події вивчаються. // УП