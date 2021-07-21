Мошенник, находясь в колонии, «продал» через OLX 5 автомобилей на ₴250 тыс.

Отбывая срок в исправительном учреждении города Конотоп Сумской области, мужчина организовал прибыльный «интернет-бизнес»: он размещал на популярном сайте OLX объявления о продаже автомобилей и под разными предлогами, добивался от покупателей предоплаты.

Первой «успешной сделкой» стала продажа в январе нынешнего года несуществующего автомобиля Wolksvagen Caddy, стоимостью 196 тысяч гривен. Воодушевленный успехом предприятия, мошенник выставил следующее объявление о микроавтобусе Renault Traffic, однако на этот раз покупатель осторожничал и согласился перечислить на указанную карту только 8,9 тыс. грн.

Одновременно, заключенный разместил объявление о продаже Opel Vivaro, которого он также не имел в наличии. Сочинив легенду о том, что автомобиль только что пригнан из Европы, преступник сумел заполучить от очередной жертвы 7750 гривен под предлогом оплаты услуг растаможки автомобиля. Еще 2 объявления о продаже буса «Опель» принесли мошеннику 27 и 8 тысяч гривен.

На основании заявлений потерпевших, было возбуждено уголовное расследование (№ 12020140310000026 ЕРДР). Получив разрешение суда на временный доступ к данным банков и мобильных операторов, правоохранители вычислили подозреваемого.

Проведя обыск в камере мошенника, следователи обнаружили и изъяли мобильные телефоны и SIM-карты, при помощи которых размещались объявления о продаже автомобилей, а также ноутбук, в котором хранилась информация о потерпевших, а также данные «черной бухгалтерии». Как удалось выяснить правоохранителям, все заработанные преступным путем деньги, злоумышленник успел потратить.

Узнав о предстоящем обыске, заключенный успел повредить ноутбук, при помощи которого он фальсифицировал документы для обмана потерпевших. Во время допроса, мошенник не стал признавать вины, заявив, что не имеет отношения к торговле автомобилями, а также не раскрыл своих соучастников. Учитывая, что обыск произошел незадолго до официального срока освобождения, преступник отпирался, рассчитывая выйти на свободу, а не заработать очередной срок.

Однако, учитывая факт препятствия расследованию и то, что он проживет в другом регионе и не имеет прочных социальных связей, правоохранители побоялись, что после выхода на свободу, подозреваемый просто ударится в бега. Поэтому они добились, чтобы вместо освобождения из тюрьмы, мошенник был снова взят под стражу на время проведения расследования, по результатам которого, ему неминуемо светит новый срок по статье 190 УК (мошенничество). // internetua.com