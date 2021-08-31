Мошенник оформлял кредиты на купленные в интернете поддельные паспорта

Бывший рабочий строительной специальности, после развода с женой переехал в г. Днепр, где попытался устроить новую жизнь. Где-то на этом пути, ему повстречались «добрые люди», которые подсказали способ непыльного заработка, который заключался в обмане банков и финансовых организаций.

Следуя указаниям, мужчина нашел на сайте OLX объявление о продаже «официальных документов» и всего за 500 гривен, в тот же день получил на руки новый паспорт с собственной фотографией и вымышленным именем, который был передан ему методом «закладки» в условленном месте.

Вооружившись поддельным документом, мужчина зашел в отделение одной известной микрокредитной организации, где сообщил, что желает получить деньги. Заявку можно было бы подать и онлайн, но в таком случае документы проверялись бы по официальным базам, да и привязанной к фальшивому паспорту карты у строителя не было.

А вот при очной встрече, качество исполнения пластиковой ID-карты «на глаз» не вызвало подозрений у клерков, а «рабочий номер», который указал заемщик, произвел впечатление трудоустроенного и благонадежного клиента. В результате, мошеннику выдали быстрый кредит наличными на сумму 1,5 тысячи гривен.

Убедившись в том, что схема рабочая, мошенник снова вложил 500 гривен в новый поддельный ID-паспорт и спустя неделю опять явился в то же самое отделение кредитной организации. Заняв очередь к другому менеджеру, мужчина снова добился того, что ему одобрили кредит наличными, на этот раз – на 4 тысячи гривен.

Лишь спустя некоторое время, однако одна из сотрудниц, обрабатывавшая анкеты, обратила внимание, что два разных кредитных договора были оформлены на одного и того же человека, с разными именами.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Детальная экспертиза показала, что документы являются хотя и качественной, но все же подделкой, элементы защиты которой не отвечают установленным образцам.

Обвиненный сразу по двум статьям Уголовного Кодекса – за подделку документов (ст.358 ) и мошенничество, совершенное повторно (ч. 1,2 ст. 190), мошенник получил приговор, предусматривающий тюремное заключение, сроком 4 года. Однако, ввиду отсутствия прежних судимостей и чистосердечного признания вины, суд счел возможным назначить подсудимому испытательный срок, в течение 2 лет. // internetua.com