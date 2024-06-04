США пригрозили санкціями Міжнародному кримінальному суду

Комітет Конгресу США схвалив проект закону про санкції проти Міжнародного кримінального суду

Процедурний комітет Конгресу США схвалив законопроєкт щодо санкцій проти Міжнародного кримінального суду, повідомляється на сайті законодавчого органу. Таке рішення ухвалено через запит ордера на арешт членів ізраїльського уряду та прем’єра Біньяміна Нетаньягу.

«Президент має накласти санкції щодо будь-якої іноземної особи, яка безпосередньо брала участь або іншим чином допомагала Міжнародному кримінальному суду в будь-яких зусиллях з розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи», – йдеться в документі.

Згідно із законопроектом, найближчі члени сім’ї таких осіб теж зазнають обмежень. Рестрикції припускають відмову у видачі віз, блокування активів та угод з нерухомістю у США щодо співробітників Міжнародного кримінального суду. Заходи можуть вводитися у разі спроб Міжнародного кримінального суду сприяти «розслідуванню», арешту, затриманню або судовому переслідуванню будь-якої особи, яка перебуває під захистом Вашингтона та її союзників.

Раніше американський сенатор Берні Сандерс (від штату Вермонт) підтримав запит прокурора Міжнародного карного суду на видачу ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю. У соціальній мережі X він написав, що політик є військовим злочинцем, причетним до очевидних та кричущих порушень міжнародного права. При цьому члени Конгресу США попередили Міжнародний кримінальний суд, що вживуть заходів у відповідь у разі видачі ордера на арешт ізраїльських чиновників, включаючи прем’єра Нетаньяху.

До слова, Беньямін Нетаньягу заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана вимагати ордерів на арешт лідерів Ізраїлю є моральною образою історичного масштабу.

Заяви Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є обурливими. Країна очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявили президент Ізраїлю Іцхак Герцог і міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. // Главком