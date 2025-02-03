У Луцьку помічниця голови суду, помічник судді і директор ГО визнали вину в незаконному переправленні чоловіків за кордон

Луцький міськрайонний суд Волинської області затвердив чотири угоди про визнання винуватості у справі злочинної організації, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

За версією обвинувачення, організатором виступила заступниця начальника Волинської обласної військової адміністрації, яка залучила до оборудки ще сімох співучасників.

Їх «клієнтами» були чоловіки призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації. Вартість послуг становила від 500 до 2000 доларів.

Для виїзду чоловікам виготовляли супровідні листи від імені волонтерських організацій — громадське формування «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд «Відродження України».

Посадовиця обласної адміністрації, за версією обвинувачення, лобіювала накази керівництва щодо псевдо волонтерів за кордон і включення їх до системи «Шлях».

З середини липня- кінця серпня 2022-го по квітень 2023 року схемою скористалися близько 120 чоловіків

За матеріалами справи, помічник судді виконував вказівки лідера організації щодо комунікації з іншими учасниками, забезпечував координацію та передачу інформації і займався формуванням переліку «клієнтів». У свою чергу, помічниця голови суду готувала фінансову звітність і файл у форматі «Google Excel» для розподілу отриманого прибутку між учасниками групи.

Із жовтня 2024-го вже четверо учасників злочинної організації уклали угоди про визнання винуватості. Це помічниця голови Господарського суду Рівненської області і помічник судді, Господарського суду Рівненської області, директорка ЛМГО «Європейський вектор Волині» та ще одна жінка. Усі вони отримали по 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки.