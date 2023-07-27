У розкраданні понад ₴1,7 млн. бюджетних коштів на закупівлі насосів підозрюють двох посадовців ПрАТ «Київводоканал» та підрядника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом посадовцям ПрАТ «Київводоканал» та керівнику комерційної фірми у розтраті понад 1,7 млн гривень бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, Київводоканал оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. З метою привласнення бюджетних коштів посадовці Київводоканалу залучили у протиправну схему керівника підконтрольного та наближеного підприємства та уклали з ним договір поставки глибинних насосів, за цінами значно вище ринкових.

Різницю у вартості, що сягає понад 1,7 млн гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

В рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучено договори про надання послуг поставки, чорнові записи, мобільні телефони та акти розрахунків.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Викрито протиправну схему прокурорами спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції та слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура