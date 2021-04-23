В Днепре девица набросилась на полицейских, которых сама же и вызвала

В Днепре на конечной остановке маршрутки 124А на улице Шолохова девушка набросилась на патрульных, которых сама же и вызвала, заявив о разбое.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

21-летняя днепрянка вызвала полицию, заявив о разбое. Когда патрульные прибыли на вызов, девушка указала на 43-летнюю женщину, которая якобы отобрала у нее кольцо, угрожая ножом, однако при поверхностной проверке у той ничего подобного не нашли. Потом заявительница призналась, что никто ее не грабил, так что стражи порядка на месте начали оформлять постановление о заведомо ложном вызове.

Девушка, вызвавшая полицию, бурно отреагировала на это — в сторону одного из патрульных полилась нецензурная брань. Второй предупредил дебоширку об ответственности за подобные действия. В ответ та ударила по руке одного инспектора и толкнула другого. В итоге гражданку пришлось задержать с применением силы и надеть на нее наручники. По пути в отдел полиции девушка пыталась выбить окно в полицейском авто, била ногами в сиденье водителя и продолжала браниться.

На днепрянку составили протокол сразу по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности, по ст. 173 («Мелкое хулиганство») и ст.183 (заведомо неправдивый вызов специальных служб). Для дебоширки вызвали скорую, но та отказалась от обследования.