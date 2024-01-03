На Кіровоградщині засуджено «смотрящого» за колонією і його спільників, які організували доставку з волі канабісу

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав чотирьох осіб винними у пересиланні наркотичних речовин у місця позбавлення волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 27 грудня.

За матеріалами справи, у квітні 2020-го у Петрівській виправній колонії №49 відбулася таємне зібрання вʼязнів і авторитетних осіб за межами установи, які брали участь за допомогою телефонного звʼязку. За результатами сходки одного з вʼязнів призначено так званим «смотрящим».

Із матеріалів НСРД вбачається, що обвинувачений у спілкуванні називає себе «смотряга за зоною», «ответчик за лагерем» і дає вказівки іншим засудженим, обговорює порядок перерахування коштів на «общак» за «ігри», а також проведення «махінації», під якою мається на увазі прихована доставка наркотиків».

Наприклад, звучить фраза «Я покупаю по полторы-две с половиной тысячи гривен эту “ху*ню”, чтоб самому курить, организовывать (…) Я ищу траву правдами-неправдами… что бы что то организовать, а никто не хочет помочь, я один, а вас — 400, общак нужно пополнять, общак должен расти…». Зафіксовано, що обвинувачений погрожує іншим вʼязням побиттям у випадку недотримання злодійських законів («В чем вы непорядочны? Потому что игнорируете слово братвы», «буду бить до той поры, пока ты мне не скажешь», «Сейчас я мужикам скажу, они тебя молотками забьют»).

«Смотрящий» у розмові з невідомим розмірковував щодо організації ігор в колонії і створення умов для вживання наркотичних засобів і алкоголю, нарікав на поведінку вʼязнів і пояснював, як повинен себе вести арештант: «… Они лезут в общак,… мне проще двигатся здесь, в зоне, организовать лото, у нас тут игра … это щас елементарно все организовать … за запрет как они играют, за “курануть”, “бухануть” и уколоться — можно здесь организовать … тут игры будут круглосуточные…», «Арестант должен дополнять своей преданостью… дом наш общий, уклад — один», «Я тебе за общак … выровняем так, чтоб был основной плюс… потому что если все будет в минус … играть никто не будет … мы проиграем в этой игре».

«Смотрящий» навіть дозволяв собі приховані погроз щодо працівників колонії. Про це свідчить його телефонна розмова зі співробітником установи, в якій зʼясовується, що один із представників установи розраховує на підвщення: «Что он хочет подполковника получить? Ты скажи не будешь ты подполковником» … скажи (називає імʼя смотрящого — ред.) сказал не будешь ты подполковником», «Та понятно, як “смотряга” скаже, так і буде».

Наприкінці жовтня 2020-го «смотрящий» організував доставку в колонію канабісу з допомогою курʼєрської доставки в посилці з харчовими продуктами. Двоє вʼязнів координували процес і, щоб замести сліди, залучили на волі двох відправників, перший із яких купив канабіс і, слідуючи інструкціям, заховав у продукти та надіслав пакунок «Новою поштою» іншій особі. Отримувач, не обізнаний про вміст пакета, переслав його у колонію.

28 жовтня 2020-го працівники колонії оглянули посилку і в банках із кабачковою ікрою і томатною пастою знайшли два згортки канабісу.

У судовому засіданні «смотрящий» свою вину не визнав, кажучи, що не має жодного відношення до встановлення будь-яких злодійських правил на території виправної колонії. Протягом досить тривалого часу він відбуває покарання, за цей час працював в установі виконання покарань і отримував платню та неодноразові заохочення. Також мав і стягнення, однак не за порушення дисципліни, а саме за те, що не погоджувався із протиправними діями працівників колонії, які змушували засуджених «брати на себе» вину за дії, які не вчиняли. За активну позицію адміністрація колонії, начебто, вирішила покарати його і наслідком стала поява такої кримінальної справи. Обвинувачений переконував, що він не «смотрящий», а просто неодноразово позичав кошти іншим засудженим, які йому повертали борг. Така практика є сталою, оскільки засуджені повинні підтримувати один-одного з метою налагодження свого побуту. Про пересилання наркотичних засобів в установу йому нічого не відомо взагалі, бо він веде здоровий спосіб життя і навіть не палить. Але працівники установи вирішили додатково покарати його, підкинувши в камеру запальничку з наркотиками та сім-картку мобільного оператора. Чоловік просив його виправдати та звільнити з-під варти, як такого, що відбув попереднє покарання повністю.

Інший арештант визнав себе винним, підтвердивши, що просив знаймого надіслати в колонію продукти харчування із захованим канабісом. Ще один обвинувачений повідомив, що просив знайомого надіслати посилку з харчами, але заперечував, що знав про канабіс.

Чоловік, який був відправником, раніше не судимий. Він підтвердив, що замаскував наркотики у скляні банки з кабачковою ікрою та томатною пастою і в скоєному розкаявся.

Приводом до викриття «смотрящого» і його товаришів стала заява в поліцію одного з вʼязнів колоніх про тиск і вимагання грошей іншими засудженими.

Цього свідка залегендували. У судовому засіданні він пояснив, що раніше відбував покарання у Петрівській виправній колонії і там існувала незаконна вертикаль влади за «злодійськими поняттями» і був «смотрящий», який контролював «общак», використовував мобільний телефон, організував надходження наркотиків, вирішував долі і статус засуджених. «Смотрящий» мав двох наближених, які виконували його вказівки та сприяли надсиланню наркотиків у колонію. Карткові ігри проводились в колонії лише зі згоди «смотрящого» і гроші за участь у них перераховувалися на банківську картку, якою він розпоряджався. Одного разу проходячи по коридору свідок випадково побачив як «смотрящий» бив засудженого за наркотики. Побиття відбувалося постійно за порушення «злочинного порядку», який полягав у тому, що всі засуджені повинні сплачували за проведення турнірів та карткових ігор.

Ще один колишній вʼязень, чиї дані прихованр, підтвердив ці обставини. Він розповів, що всі засуджені скидались по 200 гривень на банківську картку «смотрящого» і плата була обов`язковою, а хто не платив того били. «Смотрящий» змушував всіх грати в карти навіть «козлів», виключенням були тільки «обіжені», свідок бачив як «смотрящий» бив засуджених, йому особисто доводилось бути засуджених за вказівкою «смотрящого». Свідку відомо, що наближений «смотрящого» «тягнув» наркотики в колонію, їх надсилали на імʼя різних засуджених, але розпоряджався ними тільки «смотрящий», який міг дати наркотики як приз за гру в карти.

Ще один свідок підтвердив, що відкрив на своє імʼя банківську картку, якою користувався обвинувачений, а йому про банківські перекази нічого не відомо, оскільки він їх не контролював. Саме з цієї картки відправнику посилки буо перераховано 200 гривень як компенсація послуг «Нової пошти».

«Смотрящого» за встановлення злочинного впливу і доставку наркотиків у колонію засудили до 9 років увʼязнення. Двоє його спільників-вʼязнів отримали по 6 і 7 років. Ще один обвинувачений, раніше не судимиий, який відправляв посилку із канабісом, відбуватиме 6 років за ґратами.