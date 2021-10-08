Мошенник оформлял онлайн-кредиты на случайных людей, используя дубликаты банковских карт

Житель Кривого Рога, ранее судимый за воровство, но освобожденный от тюремного заключения на испытательный срок, не сделал надлежащих выводов и совершил дерзкую кражу денег, с использованием программно-технического комплекса Приватбанка.

Изучив и проанализировав существующий порядок выпуска и обслуживания банковских карт, мужчина спланировал аферу, целью которой была кража чужих денег с банковского счета, путем создания дубликата карты.

Для осуществления своего плана, мошенник выбрал банкомат на окраине города, в который вставил карточку мгновенного выпуска, которая не содержала никакой цифровой информации и нуждалась в активации. Выбрав в качестве жертвы пенсионера, который намеревался воспользоваться банкоматом, мужчина проскользнул вперед и начал производить манипуляции, направленные на создание дубликата для карты следующего пользователя.

Достигнув в производимых действиях этапа, когда требовалось ввести основную карту, для которой требовалось открыть дополнительную, мужчина отошел от банкомата, пропустив пенсионера, который вставил свою карту и ввел пин-код. Тем самым потерпевший самостоятельно подтвердил выпуск дубликата для своей карты.

В это момент мошенник, который все время маячил поблизости, снова подошел к банкомату и принося извинения, попросил пустить его снова, поскольку он не завершил какую-то важную операцию. Потерпевший согласился и пропустил преступника, дав ему тем самым возможность завершить процесс выпуска дубликата чужой карты, а заодно указать свой мобильный номер в качестве финансового для доступа к системам электронного банкинга Приватбанка.

Получив карту, открывающую ему доступ к банковскому аккаунту потерпевшего, мужчина оформил на того «Быстрый кредит» на 20 тысяч гривен через сайт Приватбанка, а также онлайн-кредит от Moneyveo на 3 тысячи. Эти деньги, вместе с личными средствами потерпевшего, мошенник понемногу обналичивал в течение месяца, нанеся потерпевшему общий ущерб в размере 46,892 грн.

Все это время потерпевший не получал никаких уведомлений о подозрительных операциях по смс, поскольку преступник сменил финансовый номер. О пропаже денег он узнал только спустя месяц, когда снова пришел к банкомату за пенсией.

Через месяц злоумышленник решил провернуть данную аферу повторно. Выбрав другой банкомат, он в точности повторил описанные выше действия, поймав на свою уловку новую жертву, которой нанес суммарный ущерб в размере 28,700 грн. Обнаружив пропажу, потерпевшие обратились в полицию. К ним присоединились представители компании Moneyveo.

В суде обвинение было выдвинуто сразу по четырем статьям: ст. 185 УКУ (кража), ст. 200 (поделка финансовых документов), ст. 190 (мошенничество) и ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных систем). По совокупности преступлений, подсудимый заработал 4 с половиной года лишения свободы, с запретом использования электронно-вычислительной техники на 2 года.

Несмотря на то, что, в конечном счете, судья принял решение заменить реальный тюремный срок тремя годами испытательного (с тем же запретом использовать компьютерную технику), это наказание сложно считать послаблением, поскольку виновник обязан возместить в полном объеме нанесенный потерпевшим ущерб, а также 20 тысяч гривен морального ущерба, компенсировать 3 тыс. гривен компании Moneyveo и заплатить в доход государства штрафы 51 и 85 тысяч гривен. // internetua.com